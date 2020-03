Lemmikloomade kalmistu projekt valmib aprilliks

Praeguseks on lemmikloomade kalmistu rajamiseks eraldatud maa-alalt maha võetud võsa ja tehtud geodeetiline alusmõõdistus, ütles töid korraldava Kuressaare Linnamajanduse juhataja Marek Koppel .

"Kalmistu rajamine on projekteerimise staadiumis. Märtsi lõpuks loodame saada projekti ja muinsuskaitseameti kooskõlastuse, et alustada kiviaia ehituse ja maapinna tasandamisega," sõnas ta.

Üle kümne aasta teemaks olnud kalmistu sai 2017. aasta detsembris sotsidelt 10 000 eurot nn katuseraha. Vallavalitsuse majandusosakonna juhataja Mikk Tuisk ütles, et raha kanti edasi ja eelmise aasta lõpu seisuga on seda kasutatud kiviaia ehitamiseks ja võsa mahavõtmiseks. "Kuna sügisesed ilmaolud läksid nii kehvaks, siis aeda ei jõudnud teha ning see töö jäi lepingusse vaegtööna üles ehk maksti kinni ja aed alles ehitatakse," lausus ta.