Mäekülas leiti aidast 25 kilo trotüüli

Demineerijad tuvastasid kohapeal, et tegemist oli 25,6 kilo trotüüliga.

Lääne-Eesti pommigrupi juhataja Aivar Post ütles, et nii suure koguse lõhkeaine leidmine on ohtlik ja Eestis üsna harukordne. “Tänu sellele, et leidjal tekkis kahtlus aidast leitud aine osas ning ta kohe teavitas sellest telefonil 112, sai ohtlik aine turvaliselt hävitatud. Vastasel juhul oleks võinud suur kogus ohtlikku ainet sattuda prügi hulka,” märkis Post.