Viirusteoht sunnib hooldekodusid külastusi piirama

Terviseamet soovitab hoolekandeasutustel viirusnakkuste hooajal piirata vanemaealiste ja nõrgema immuunsüsteemiga inimeste külastamist, et neid nakkushaiguste eest kaitsta.

Eile andis Muhu hooldekeskus teada, et alates 9. märtsist ehk esmaspäevast on hooldekeskus külastajatele suletud – esialgu kaheks nädalaks.

Muhu hooldekeskuse juhataja Aino Rummel FOTO: SH

Hooldekeskuse juhataja Aino Rummeli sõnul on terviseamet ja sotsiaalkindlustusamet kõiki hooldekodusid süsteemselt teavitanud nii ülemiste hingamisteede viirusnakkuste, gripi kui ka koroonaviiruse leviku kohta. “Nüüd on aina tungivamalt palutud külastajate arvu piirata ja võimalusel neile üldse uksed sulgeda, et hooldekodus elavate inimeste haigestumist ennetada,” ütles Rummel.

Juhataja sõnul on suur osa Muhu hooldekeskuses elavatest eakatest ja personal gripi vastu vaktsineeritud, ent aeg-ajalt tuleb ülemiste hingamisteede viirustesse haigestumist ikka ette.

“Praegu on meil kõik õnneks terved,” märkis Rummel.

Kuressaare haigla avaldas eile oma kodulehel teate, kus palub hooldekodu kliente mitte külastada. “Vanemaealised ja krooniliste haigustega inimesed on kõige suurema riskiga sihtrühm koroonaviiruse COVID-19 suhtes,” annab haigla oma kodulehel teada.

“Hooldekodu ongi külastajatele suletud alates eilsest,” ütles haigla ravijuht Edward Laane. “Kui kauaks – kuni terviseameti uute juhisteni. See on ettevaatusabinõu, viirust meil majas ei ole.”

Kas ka haiglas tuleb külastusi piirata, selgub järgmisel nädalal. “Praegu see juhtivate arstide ja osakonnajuhatajate hinnangul veel vajalik ei ole,” kinnitas Laane.

“Meie oma asutuse karantiini panekut esialgu ei plaani,” ütles Pärsama hooldekodu juhataja Kaire Tiik. “Küll on kõrgendatud tähelepanu all see, et töötajad ja kliendid hügieenist kinni peaksid.”

Tiigi sõnul on külastajaid palutud olla veendunud, et nad on terved ega ohusta majja tulles oma lähedasi. Majja sisenemisel on kohustuslik käsi desinfitseerida.

Juhataja Ave Väli sõnul Kihelkonna hooldekodus külastused piiratud ei ole. “Ka järgmine nädal pole see veel plaanis,” lausus ta. “Viirustesse nakatumise vältimiseks kasutame kõiki abinõusid, mida tavaliseltki.”

Hooldekodu Saaremaa Valss klientide külastamist keelata vähemalt esialgu ei kavatse. “Meil on välja pandud kiri, et palume haige olles hooldekodu mitte külastada,” ütles Saaremaa Valsi juhataja Heli Kaer. “Arvan, et sellest piisab – üldjuhul ju inimesed hoolivad teistest.”

Saaremaa Südamekodu juhataja Piret Pihel FOTO: SH

“Oma maja me karantiini panna praegu ei plaani – vähemalt veel nädal mitte,” lausus Upal tegutseva Saaremaa Südamekodu juhataja Piret Pihel. “Meile äsja saabunud eakatel on raskem kohaneda, kui lähedased neile külla tulla ei saa.”

Juhataja sõnul kaalub Südamekodu piirangute kehtestamist siis, kui viirushaiguste oht suureneb. Küll aga on Südamekodus kasutusele võetud erinevaid abinõusid haigestumise vältimiseks. Töötajatel on keelatud haigena tööle tulla, kliente viiakse iga päev õue jalutama ning immuunsuse tugevdamiseks pannakse neile iga päev tee sisse tükike ingverit.

Majas on välja pandud kümmekond pudelit desinfitseeriva lahusega. “Õhutame kõiki, kes meie majja tulevad, käsi puhastama,” ütles Pihel.