Saarlased toidupoode üleüldises viirustehirmus tühjaks ei osta

"Julgen öelda, et meie kauplustes on tavapärane ehk siis natuke kevadisem ostuaeg," tõdes Saaremaa tarbijate ühistu juhatuse esimees Kalle Koov . Tema sõnul suurenes, nagu ikka, kaupluste külastatavus nädalavahetuse ja naistepäevaga seoses.

Arusaadavalt on kauplus hakanud aga selleks ise juba ette valmistuma, et vajadusel oleks nende varud piisavad. "Õnneks on täna olukord siiski veel stabiilne ja n-ö kriisiostlemist veel ei toimu," kinnitas Bats.

Selveri kommunikatsioonijuht Rivo Veski ütles Kasulik.ee portaalile, et mandril on e-Selverist kauba koju tellimine hüppeliselt kasvanud. "Suurenenud ei ole mitte vaid tellimuste hulk, aga ka keskmine ostukorvi suurus kaubaühikutes," rääkis ta.

Kuivainete ja hoidiste müük on tema sõnul viimasel ajal olnud 30-protsendilises kasvus aastataguse ajaga võrreldes. "Usume, et huvi kasv on mitme erineva teguri koosmõju, kuid kindlasti on oma roll ka avalikus inforuumis valitseval üldisel ärevusel," nentis Veski, soovitades ärevust mitte toita, olla tarbides mõistlik ja keskenduda tervislikule eluviisile. Samuti olla igapäevases hügieenis tavapärasest rangem.