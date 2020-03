Kiri algab kirikust, rahvas algab raamatust

Leerikooli ajalugu 20. sajandil on olnud väga keeruline ja käänuline. Kui Eesti Vabariigi ajal oli iseenesestmõistetav, et noored käisid leeris ja konfirmeeriti, siis 1949. aastal keelustati ametlikult laste usuõpetus ja noorte leeriõpe. Praktikas tähendas see, et 18-aastastel ja vanematel tuli soovi korral leeriõpetust paluda koguduse õpetajalt eraviisiliselt. Kuna kirikuga seotus tõi tihti kaasa tagakiusamist ja nõukogude võim alustas jõulist ateistlikku propagandat, vähenes järsult ristimiste ja konfirmeerimiste arv. Ennustati Eesti evangeelse luterliku kiriku väljasuremist aastaks 1986. Tegelikult sai see aasta tõusuaastaks – laulev revolutsioon tõi sadu ja sadu inimesi kiriku juurde. Tõusulainele on järgnenud rahulik mõõn – enam ei ole hiigelsuuri leerirühmi, kuid igal aastal on jagunud leerilapsi ka meie koguduses toimunud leerikursustele.

Leeri tulekuks on erinevad põhjused – kes soovib oma last ristida, kes ristivanemaks saada. On noorpaare, kes valmistuvad laulatuseks. Tihti aga ei ole ajendiks soov konkreetsest kiriklikust talitusest osa saada, vaid huvi sügavamate usuliste küsimuste vastu: millest kirjutab Piibel, mis üldse on kirik, usk, kes on Jumal. Leerikooli eesmärk on panna inimest eelkõige küsima ja arutlema, miks on maailmas miljoneid inimesi, kes on oma elu usaldanud Jumala hoolde, Teda usuvad ja Tema juhatust mööda elavad.