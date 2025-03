Keegi ei tea täpselt, mis tegelikult ees ootab.

Peaminister Jüri Ratas pidas eile hommikul riigikogus erakorralise kõne ja tunnistas: "Me oleme selgelt uuel tasandil – jah, see on hädaolukord!" Kui 27. veebruaril tuvastati Eesti esimene Covid-19 positiivne inimene, võrdles peaministri kohuseid täitnud siseminister Mart Helme viirust tavalise külmetushaigusega, mille vastu aitab sinepiplaaster ja hanerasv.

Küllap ta tahaks selle sõnavõtu nüüd unustada. Nagu tahaksid mitmed ajakirjanikud ajaloost maha kriipsutada 3. märtsil ühes ajalehes ilmunud juhtkirja. Pealkirja "Terve mõistuse võit" kandnud teksti autor nimetas absurdiks spordivõistluse tühistamist "viimasel ajal laineid löönud viiruse pärast".

Esimestena said Saaremaal lainest pihta Itaalia sportlased vastu võtnud võrkpallimänedžer Hannes Sepp ja kolmapäevaõhtust võistlust spordihoones kajastamas käinud Saarte Hääle toimetuse töötaja.

Veel teisipäeval kinnitas Hannes Sepp, et koroonaviiruse siiatoomise jutt Itaaliast ei ole tõsiseltvõetav.

Kuid juba 8. märtsil sai Itaalias teatavaks, et viiel sellesama Milano klubi mängijal ja töötajal oli palavik ja üks mängijaist jäeti juba varem Saaremaa-mängust koju just palaviku tõttu. Itaalia portaali SKY.Sport ajakirjanik Danilo Freri viitas küll oma loos, et koroonaviirusega seda ei seostata ning köha ja hingamisprobleeme sportlastel ei ole. Täpselt samamoodi on ka Saaremaa nullpatsientidel – ainsaks sümptomiks 38 ringis palavik.