Vähipatsiendid saadeti keemiaravita koju

OÜ Siinorite Transportteenus juhatuse liige Angela Siinor ütles, et on ise läbi helistanud inimesed, kellel ta teab olevat mandrile arsti juurde asja, aga olukord on trööstitu. FOTO: Facebook

OÜ Siinorite Transportteenus juhatuse liige Angela Siinor rääkis, et neljapäeval sõitsid nad bussitäie saarlastega mandrile, et toimetada inimesed vajalikele protseduuridele ja arstivastuvõtule Põhja-Eesti regionaalhaiglasse.

Sealt saadeti nad aga kogu kambaga tagasi – PERH saarlasi vastu ei võta, olgugi et mitte kellelgi ei olnud eile viirusesse nakatumise sümptomeid. Angela Siinor ütles, et on ise läbi helistanud inimesed, kellel ta teab olevat mandrile arsti juurde asja, aga olukord on trööstitu. Praeguseks hetkeks on kümnetel inimestel ajad tühistatud.

Kõik need on inimesed, kes pidanuks minema statsionaarsele ravile, kuid Saaremaalt tulijaid koroonaviiruse hirmus vastu ei võeta. Aeg tühistatakse ainult selle pärast, et tegemist on saarlasega, olgugi et inimene on oma raviaega oodanud mitu kuud.

Kõige murettekitavam on asjaolu, et Saaremaal on ootel mitukümmend vähihaiget inimest, kes ei saa vajalikku keemiaravi.

Hetkel võtavad saarlasi vastu siiski veel Magdaleena haigla, Lääne-Tallinna keskhaigla ja Ida-Tallinna keskhaigla.

Kuressaare haigla ravijuht Edward Laane avaldas toimuva üle imestust: "Tõesti imestame, et selline asi saab toimuda. See on hetkel täiesti uus info ning Kuressaare haigla juhtkond suhtleb PERH-i juhtkonnaga."

Põhja-Eesti Regionaalhaigla juhatuse esimees Agris Peedu selgitab Delfile, et juhtus kahetsusväärne eksitus, mille tõttu saadeti eile mõned Saaremaalt regionaalhaiglasse plaanilisele ravile või uuringule tulnud patsiendid tagasi.