AJA LUGU ⟩ Kuidas sündis uudis Linnusita vabariigist Abruka külje all?

Vene revolutsiooni keerises on mitmed Balti mere saared kuulutanud end iseseisvateks vabariikideks, teiste seas ka pisike Linnusita saareke Abruka külje all, kirjutas USA mainekas ajaleht The New York Times 18. jaanuaril 1906. Ajaleht mainib tõsimeelselt, et tegemist peaks olema maailma väikseima riigiga ja seda juhtivat järjekorras juba teine president, keegi härra Janeenson. Kuidas selline uudis maailma jõudis?