Koroonaviirus ja palgapäev: millal võib töötaja töötasu vähendada?

Advokaadibüroo Hedman Partners advokaat Kristel Tael-Same rõhutas, et ka kriisiolukorras nõuavad töötasu vähendamine ja töötaja saatmine palgata puhkusele poolte kokkulepet.

“Enne töötasu vähendamise kaalumist peaks tööandja hindama, kas tal on muutunud oludes võimalik pakkuda töötajale näiteks kaugtöö tegemise võimalust või muud tööd,” selgitas advokaat.

“Kui kaugtöö tegemine ei ole võimalik, kuid tööandjal on võimalik pakkuda töötajale muud tööd, võivad töötaja ja tööandja leppida kokku muu töö tegemises. Näiteks saab kriisiolukorras kasutada kontoritöötajate abi kaupade komplekteerimiseks, väljastamiseks jne. Kui muu töö tegemisega kaasneb ka töökoormuse vähenemine, võivad tööandja ja töötaja kokku leppida ka töökoormuse vähendamises ja sellest tulenevalt ka töötasu muutmises, sh vähendamises,” tõi Kristel Tael-Same näiteid.

Töötaja saatmine tasustamata puhkusele on võimalik ainult poolte kokkuleppel. “Ka tasustatud puhkuse kasutamine puhkuste ajakava välisel ajal saab toimuda üksnes töötaja nõusolekul, sest puhkuste ajakava muutmine eeldab töötaja ja tööandja kokkulepet,” rõhutas advokaadibüroo Hedman Partners advokaat.

Kui töötaja on valmis tööle tulema, aga tööandja ei soovi, et töötajad tööle tuleksid ning pooled ei saa töötingimuste muutmise ja/või puhkuse kasutamise osas kokkuleppele, tuleb töötajale maksta keskmist töötasu.

“Seaduse kohaselt peab tööandja töövõimelisele ja töö tegemiseks valmis olevale töötajale maksma keskmist töötasu ka juhul, kui töötaja ei tee tööd seetõttu, et tööandja ei ole andnud tööd, ei ole teinud töö tegemiseks vajalikku toimingut või on muul viisil töö vastuvõtmisega viivitanud, välja arvatud juhul, kui töö andmata jätmise on põhjustanud töötaja süü,” selgitas Tael-Same.