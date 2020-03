Saare- ja Muhumaal hakkab lisaks politseile patrullima 40 kaitseliitlast

Alates esmaspäevast muudetakse Saaremaal ja Muhu vallas inimeste liikumispiirangud rangemaks, et kohapealse kroonviiruse levikut senisest tugevamalt piirata. Inimesed peavad püsima kodus ning väljas tohib käia vaid loetud tingimustel ja kaasas peab olema isikut tõendav dokument.

„Saaremaa on praegu kiireima nakatunute arvu kasvuga piirkond Eestis ning seal kehtestatud täiendavad viibimiskeelud liikumispiirangud on praeguses olukorras kahtlemata vajalikud ja otstarbekad. Liikumispiirangute kehtestamine tähendab ka vajadust suurema arvu politseipatrullide järele. Kohapealseid inimesi ja olusid tundvate kaitseliitlaste kaasamine nendesse patrullidesse on minu arvates vägagi mõistlik ja nutikas lahendus,“ selgitas president Kersti Kaljulaid.