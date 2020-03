Välihaiglas asub tööle üle 50 inimese

Hädaolukorra meditsiinijuht dr Arkadi Popovi sõnul on haigla mehitatud kolme vahetusega: igas vahetuses kolm arsti ja kaheksa õde. Loodetavasti saab neid Popovi sõnul olema veidi rohkem. Meedikutest 30% on Kaitseväe endal personal, ülejäänud tuleva kokku mujalt haiglatest. Kaitseväe andmetel on meedikuid nende poolt 18. Välihaiglast saab Kuressaare haigla üksus ning seal tööle asuvate meedikutega sõlmib haigla lepingud. Kõik töötajad saavad majutatud Kuressaare linnahotellis ja Spa-hotellis Meri.

VÄLIHAIGLA

Kaitseväe Role 2 välihaigla on varustatud aparatuuriga, mis toodab õhust hingamisraskustega patsientidele meditsiinilist hapnikku. Samuti kuuluvad varustusse generaatorid, mis suudavad vajadusel tagada välihaigla elektrivarustuse.

Kaitseväe meditsiiniteenistus töötas välihaigla välja koostöös Eesti kaitsetööstuse liiduga. Kaitseväe välihaigla jääb Saaremaale terviseameti taotluse kohaselt vähemalt aprilli lõpuni.

„Konteineritest ja telkidest koosnev välihaigla on ümber seadistatud selliselt, et oleks võimalik vastu võtta võimalikult palju erakorralist ja intensiivravi vajavaid patsiente. Praegu on välihaiglas võimalik ravida üldpalatites kuni 40 patsienti või intensiivravipalatites kuni 20 patsienti,“ ütles kaitseväe peaarst kolonelleitnant Targo Lusti. Haiglakohtade kasutamise otsustab Kuressaare haigla vastavalt vajadusele.