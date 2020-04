Inimese koostöö... viirusega

Näiteks arvasid ka meie omad saarlased esialgu, et jutt sellest, kuidas SAK levib putuka ja linnu jalagi küljes, on täielik jama – ega’s kärbes üle väina lenda! Aga nähes loomseid jäätmeid käitleva firma autot koos kabiinis lendleva mustmiljoni kärbsega pool päeva Auriga parklas seismas, jõudis nii mõnigi oma kujutlusvõimega sinnamaani, kuhu taiplikumad olid jõudnud varem. Viirus levib saapa ja auto ratta küljes, lendavatest olenditest kõnelemata, kaubaaluse ja jäätisepaberi küljes, pakiautomaadi sõrmistiku ja sularaha, lille- ja rehavarre vahendusel.

Oli ka vandenõuteoreetikuid ja on siiani: miks ei leitud SAK-i nakatunud metssigu Muhust ega Hiiumaalt? Sest et seal polnud sigalaid! Ja üldse – SAK puhkes metssigade hulgas alati seal, kus mõni sigala läheduses oli... Kas see statistiliselt tõesti nii oli, see jäägu vastavate isikute selgitada. Igaljuhul oli kahju majandusele nii või teisiti suur, sest pole tähtis, kes ja kui palju sigalaomanikele maksis, tõsiasi on, et hulk väärtuslikku inimeste toitu põletati lihtsalt ära ja maksumaksja maksis selle ühel või teisel viisil kinni.