Sõmera Kodus tööjõuga raskusi

„Mõned töötajad on koduses ennetavas karantiinis kokkupuute tõttu ja mõned on tavaliste haigustega haiguslehel,” selgitas ta. Olukord on tavalisest erinev selle tõttu, et ennetavalt suunatakse Sõmeral haiguslehele jääma ka väga kergete sesoonsete haigusnähtudega, millega tavaolukorras haiguslehte ei võeta.