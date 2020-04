NOOREMAD SELGITAGE ASJA ⟩ Eakad ei mõista poodides kehtestatud reegleid

Sealjuures on abivallavanema sõnul oluline, et meie armsad vanemad ja vanavanemad jälgiksid neid reegleid, mis on kõigi jaoks tehtud – kuidas poes liikuda, kuidas teistega vahet pidada.

„Täna tuleb tunnistada, on meile väga mitmetest poodidest ja pangaautomaatide juurest antud teada, et eakad ei mõista, mis on vajalik. Nad trügivad üksteistele selga,“ rääkis Kahm.

„Seega ka armsad nooremad, kuna teame, et see haigus just eakatele kergemini külge hakkab ja lõppeb neil paraku raskemal juhul ka surmaga, palun rääkige nendega. Või minge ostke neile toidukorv ise ära, et nad ei peakski minema poodi trügima,“ soovitas abivallavanem.

„Keegi ei soovi, et nakatunute arv üha tõuseks ja keegi ei soovi ka neid surmasid sellisel määral kokku lugeda.“

Praegu ongi Helle Kahmi sõnul ka politsei, kaitseliidu ja vabatahtlike inimesed poodides inimesi juhendamas, et nad reeglitest kinni peaksid ja mõistaksid nende vajalikkust.

„Aga sellele vaatamata on esmane vastutus ikkagi inimese enda peal,“ nentis ta. „Selge on, et ükski käsk ei muuda midagi, kui inimene ei saa aru, kui ohtliku vaenlasega meil on tegemist.“

2+2: Kui vaja, tuleb oodata poe ukse taga!

Alates laupäevas peavad kaupmehed olulise muudatusena müügi- või teenindussaali pindala järgi välja arvutama, kui palju kliente tohib nende poes korraga olla, et täidetud oleks 2+2 reegel.