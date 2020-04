Pensionide ja toetuste kojukande periood võib pikeneda

Pensionide ja toetuste kojukandel kasutame kõiki ohutusmeetmeid, et kindlustada nii riskigruppi kuuluvate klientide kui ka kojukannet tegevate kirjakandjate tervisekaitse. Pensioni või toetust üle andes hoiab kirjakandja kliendiga kahemeetrist distantsi, kannab maski ning on varustatud desovahendiga. Eelkõige riskirühmade tervise huvides kehtib eriolukorras reegel, et kirjakandja kellegi eluruumidesse ei sisene. Pensionid ja toetused maksab kirjakandja võimalusel välja õues värskes õhus, selle võimaluse puudumisel aga trepikojas.