Koroonaviirus võttis Saaremaal veel kaks elu

Kaastunnet avaldas ka Kuressaare haigla. "Tõdeme kurbusega, et eile suri COVID19 infektsiooni tagajärjel 53-aastane Kuressaare haigla hooldaja. Tegu on Eestis esimese koroonaviiruse tagajärjel lahkunud tervishoiutöötajaga. Veelgi olulisem on aga see, et tegu oli kellegi ema, vanaema ja lähedase ning armsa inimesega, keda jäävad leinama paljud inimesed. Kuressaare Haigla avaldab perele sel raskel hetkel sügavat kaastunnet. Oleme mõtetes teiega."