Kriisikomisjon soovib Saaremaa kauplemiskohtades teha näomaski kohustuslikuks

Juba 4. aprillist peavad kõigis Eesti kauplustes olema desinfitseerimisvahendid ja korraga poes viibida võivate inimeste arv on viidud sõltuvusse müügisaali pindalast. Lisaks on mitmed Saaremaa kauplused teinud klientidele kättesaadavaks ühekordsed kindad, mida ostude tegemisel kasutada.

„Soovime kaupluste ja apteekide töötajaid ning külastajaid viiruse leviku eest täiendavalt kaitsta. Selleks on kõige lihtsam lahendus see, et kõik inimesed Saaremaal kannavad siseruumides näomaski,“ ütles kriisikomisjoni juht Madis Kallas.

Komisjon on mõtet on tutvustatud valitsuse liikmetele ja riigikantseleile, täna läks kirjalik pöördumine ka terviseametisse. Komisjon palub, et amet kaaluks Saaremaa vallas ja Muhu vallas kohustuse kehtestamist kanda isikukaitsevahendina näomaski järgmistes kohtades: toidukauplused; apteegid; optikapoed; postkontorid; aianduspoed; ehituspoed (kui müügisaali asemel müüakse kaupa ja väljastatakse seda teenindusluugi kaudu); pangakontorid; telekommunikatsiooniettevõtete müügikohad; kauplused, kus müüakse või laenutatakse abivahendeid ja meditsiiniseadmeid abivahendi kaardi või meditsiiniseadme kaardi alusel.