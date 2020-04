Fond toetab Saaremaa eesliinitöötajate distantsõppel olevaid lapsi

Heateo Haridusfond otsustas eriolukorrast tingituna õla alla panna asendusõpetajate programmi (ASÕP) tegevusele, et algatusel oleks võimalik toetada Saaremaa eesliinitöötajate laste distantsõpet. Fondi antav toetussumma 10 000 eurot katab viissada tundi e-õpet poolesaja pere jaoks.

Meditsiinitöötajad, politseinikud ja teised eesliinitöötajad on ülekoormatud ja veedavad pikki päevi tööl, et tagada vajalik abi kõigile Eesti elanikele. Samas on paljudel eesliinitöötajatel kodus lapsed, kes püüavad tulla toime distantsõppega, mis on lisatoeta keeruline ja võib põhjustada mahajäämust õppetöös.

„Meie eesmärk on pakkuda e-lahenduste kaudu õppetöö juhendajat nendele lastele, kelle eesliinil töötavad vanemad neid õppetöös aidata ei saa. Esimesena ootavad abi just Saaremaal eesliinil töötavate vanemate lapsed. Kinnitatud andmetel on seal kokku umbes 100 eesliini töötaja perekonda, kes vajavad tuge laste õpetamise ja juhendamise juures,“ kirjeldab Gerli Neppi, ASÕP-i tegevjuht.

Ta lisab, et ühte e-tundi, mis eeldab abiõpetajalt ettevalmistustööd, läbiviimist ja toe pakkumist õppeprotsessi ajal, on võimalik pakkuda 19,90 euro eest. Õppeprotsessi järjepidevaks toetamiseks on õpilasel vaja päevas vähemalt kahte e-tundi.

„ASÕP oli möödunud aasta kevadel kõige esimene algatus, mida Heateo Haridusfond otsustas toetada. Meil on hea meel näha, kuidas nad on suutnud kiiresti pakkuda lahendust konkreetsele probleemile, mis praeguses keerulises olukorras on tekkinud. Eriolukorra ajal suures muutuses oleva hariduse valdkonna toetamine on ülioluline,“ tõdeb Haridusfondi haldava Heateo Sihtasutuse tegevjuht Pirkko Valge.

Kuna toetussumma katab umbes poole tegelikust vajadusest, siis on kõikidel inimestel võimalus anda ka oma panus antud projekti toetamiseks Armastan Aidata keskkonna kaudu.

MTÜ ASÕP on sotsiaalne ettevõte, mille eesmärk on pakkuda üldhariduskoolidele koolitundide asendamise teenust kiiresti ning kvaliteetselt.