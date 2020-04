Vald asub õpilastele toidupakke jagama

“Kuna lapsed on ka suvel kodus, ei ole peredele midagi erakorralist selles, et neile tuleb süüa teha,” ütles abivallavanem Helle Kahm. “Küll aga on lastele koolitoit ette nähtud ja seetõttu toetame neid etteantud vahendite raames toidukorviga. Usun, et pered tunnevad sellest heameelt ja mõistavad, kui olulised nad meie kõigi jaoks on.”

Vallavalitsuse haridusnõuniku Meelis Kaubi sõnul kutsus vallavalitsus STÜ oma koostööpartneriks seetõttu, et STÜ-l on ainsana kaupluste võrgustik pea kõikides asulates, kus asuvad koolid. Toidupaki saavad pered kätte kord kuus. Koolid teatavad lapsevanematele toidupakkide kättesaamise aja ja koha.

Salme kool saab pakid kätte esimesena

Esimestena saavad esmaspäeval 20-eurosed toidupakid kohalikust poest kätte Salme kooli õpilased, ilmselt teisipäevast alates Valjala ja Aste kooli õpilased. Järgmise nädala teises pooles jõuavad toidupakid kõigi teiste maakoolideni.

Tema sõnul otsustab vallavalitsus järgmisel nädalal linnakoolide pakkide jaotamise aja. “Kõige olulisem on töötada välja lahendus, mis võimaldaks kahe tuhande linnas õppiva lapse perel paki ohutult kätte saada,” ütles Kaubi. Tema hinnangul on toidupakkide etapi kaupa jagamine vajalik, mõistmaks, kas jaotamine on turvaline ja logistika toimib. “Siis saaks valikusse lisada ka rohkem saaremaiseid tooteid,” märkis Kaubi.

Valjala põhikooli direktori Aive Mõistliku hinnangul on valla ja Coopi abi kooliperele väga tähtis ja vajalik. “Pered on hädas ja need toidukorvid on peredele suur tugi,” lausus ta.

Valjala kooli õpilaste pered saavad oma toidupakid kätte kahest kohast: Kuressaarest Kaubaaidast ja Valjala kauplusest. “Esitame valda andmed, kes peredest kust oma toidupaki ära toob ja Coop korraldab oma kauplustes pakkide üleandmise.”

Kohalikke tooteid lisandub

Aste põhikooli direktori Ulvi Valge sõnul on vanematel valida, kas nad käivad toidupakkidel järel Aste kaupluses või Kuressaares Kaubaaidas. “Loodame, et see süsteem hakkab toimima,” ütles Valge.

Saaremaa vallavalitsus pöördus STÜ poole küsimusega, kas ühistu suudaks lastele toidupakid kokku panna ja nende jagamise korraldada, mõni päev tagasi. STÜ koostas seepeale kiiruga nimekirjad toidukorvide näidistega ja palus neid vallal soovi korral täiendada. Parandusi ei tehtud.

Marika Mägi FOTO: SH

STÜ kaubandusjuhi Marika Mägi sõnul on nimekirjad koostatud põhimõttel, et sinna kuuluks olulised toiduained, muu hulgas näiteks kuivained (pudruhelbed ja makaronid), millest saab kodus süüa teha. Maiustusi toidukorvid ei sisalda.

Kolme nimekirja lugedes hakkas silma, et kahe toidukorvi 16 tootest ainult kaks on saaremaised: esimeses Saare Köögi & Saare Pagari “Mönusalt kröbedad kreekerid” ja Saaremaa Piimatööstuse Saare juust, teises Saaremaa Lihatööstuse keeduvorst Lastevorst ning Saare Köögi & Saare Pagari “Mönusalt kröbedad kreekerid”.

Kõige suurem on Saaremaa toodete osakaal kolmandas nimekirjas, 12 tootest viis: “Mönusalt kröbedad kreekerid”, Saaremaa Lihatööstuse Lastevorst, Lemmikviiner ja pihvid juustuga ning Saaremaa Piimatööstuse Saare juust.