Sõmera Kodu juhataja Terje Hanson ütles, et neil on hetkel üks diagnoositud koroonaviirusesse nakatanu, kes viibib ravil Kuressaare Haiglas ja kuus tervenenud klienti, kes olid 14 päeva karantiinis ja kellel haigussümptomeid ei tekkinud. Sõmeral on võimalik nakatunud kliendid paigutada eraldisseisvasse isolatsioonimajja.