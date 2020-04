Pille-Rite Rei andis Kuressaare kesklinnas käigu pealt kontserdi

Kaunid helid ja mõnus kohviaroom kutsus kohale ka publiku, kes Pille-Rite sõnul käitus äärmiselt vastutustundlikult. „Kõik oli reeglitele vastav – inimesed moodustasid minu ees justkui malelaua. Mõne inimesega vestlesime distantsilt pikemalt.“ Muusiku sõnutsi meeldis selline ootamatu etteaste inimestele väga. „Lehvitati, plaksutati, naeratati. Eriliseks üllatuseks kujunes mulle Juta Heinsaare loodud akvarellmaal – mul on siiralt hea meel, et sain ka sel keerulisel ajal inimesi inspireerida!“

Pille-Rite tuli märtsi alguses Rootsist koju just siin esinemiste tõttu, mis muidugi kõik ära jäid. Algul plaanis ta Eestis viibida ainult aprilli keskpaigani, ent ei kipugi praegu Malmösse, kus ta mõned aastad elanud ja õppinud, väga tagasi. „Rõõm on kodus olla! Viimastel aastatel polegi saanud Saaremaa kevadet näha ning nüüd on võimalus seda täiel rinnal koos oma armsa perega nautida,“ ütels muusik.

Pille-Rite sõnul on praegune vaikne periood hea ka heliloominguga tegelemiseks, sest nüüd on aega lõpetada pooleliolevaid seadeid. Samas nendib ta, et liiga palju vaba aega võib muusikalist tegevust ka pärssida, sest inspiratsiooni peab kohati tikutulega taga otsima. „Õnneks tänaval mängimine aitas. Tunnen, et pean muusikuna end vahel nii-öelda välja elama ja tänu positiivsele vastukajale olen uuesti laetud ning päikest täis!“ rõõmustas ta.