TEHIK lubab detailsemat tervenenute infot mõne nädala pärast

Tervise ja heaolu infosüsteemide keskus (TEHIK) lubab Covid-19 põdenute ja tervenenute täpsema statistika välja tuua paari nädala pärast, kui on valminud tervise infosüsteemi (TIS) erilahendus.

Tervenemist käsitletakse ja sellealast statistikat esitatakse erinevates riikides erinevalt ja paljud loevad tervenemise statistika aluseks ainult haiglast väljakirjutamise fakti. “Eestis oleme aluseks võtnud põhimõtte, et ametlikku tervenemist kinnitab vaid arst. See tähendab, et perearsti jälgimisel oleva patsiendi saab tervenenuks lugeda ainult arsti sellekohase otsuse alusel,” ütles tervise ja heaolu infosüsteemide keskuse direktor Katrin Reinhold.

Kuna mitte kõik COVID-19 positiivsed inimesed ei ole Reinholdi sõnul perearsti jälgimisel, siis ei ole ka tervise infosüsteemis infot kõikide koroonaviirusest tervenenud inimeste kohta. Perearstid edastavad TIS-i infot ka patsientide raviprotsessi vahepealsetest etappidest ja hetkel ei ole tema kinnitusel võimalik dokumentide hulgast tehniliselt automaatselt eristada neid, kus patsient on terveks kuulutatud.

Selleks, et saada tervenenute statistikasse võimalikult kvaliteetseid andmeid ja lihtsustada ka perearstide tööd, on TEHIK hetkel koostöös tervishoiuteenuse osutajate infosüsteemide arendajatega välja töötamas erilahendust. Selle tulemusena peaks saama perearstide poolt TIS-i laekunud ambulatoorsete epikriiside hulgast tehniliselt eristada dokumendid märkega, et inimene on koroonaviirusest tervenenuks tunnistatud. Loodav lahendus annab võimaluse andmeid üheselt tõlgendada ja edaspidi ka täpsemat statistikat avaldada.