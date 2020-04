Saaremaa ettevõtjad paluvad piirangute lõpetamist

Liidu juhatuse esimees Robert Pajussaar toob välja, et viimased kuus nädalat on ettevõtjate jaoks olnud pingelised. Lisaks vähenenud, kui mitte olematuks langenud käibele, lisandub juurde hirm tuleviku ees. „Kas ja kuidas on võimalik äritegevusega edasi minna? Suuremal osal Saaremaal väikeettevõtetel ei ole piisavalt rahalisi vahendeid, millele toetuda,“ märgib Pajussaar.