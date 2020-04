Metsast teenitud tulu tulumaksuvaba piir tõuseb 5000 eurole

See tähendab, et füüsiline isik võib talle kuuluvalt kinnisasjalt raiutud metsamaterjali ja seal kasvava metsa raieõiguse võõrandamisest saadud tulust ning Natura 2000 erametsamaa toetusest, millest on tehtud lubatud mahaarvamised, maksustamisperioodil täiendavalt maha arvata kuni 5000 eurot. Seni kehtinud seaduse kohaselt võisid füüsilisest isikust ettevõtjad oma kinnistult raiutud metsamaterjali müügitulust maha arvata 2877 eurot. Seadusemuudatusega püütakse pidurdada maa müüki ja soodustada selle asemel maaressursi majandamist.