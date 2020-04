VASTULÖÖK ⟩ Minister ründas Saaremaa aktsiooni #aitab! korraldajat

„Ta peaks minu teada juhtima muuhulgas ka Thule Keskust, kus korraldati ka see kurikuulus festival (NOM – RV), et igati aktiivne inimene mitmes mõttes,” märkis Aas. Täpsustavale küsimusele, kas Aas tahab öelda, et Tinno korraldas nii aktsiooni kui ka mullifestivali, vastas minister keerutades: „Tahtsin sellega öelda seda, et tegemist on aktiivse inimesega,” ütles Aas.

Sama väidet, et Tinno korraldas NOM festivali, jagas oma Facebooki seinal ka Riigikogu liige Helle-Moonika Helme, kes muuhulgas ütles saarlaste soovi kohta: „Aga no, mis sa sellest reformierakondlase poolt algatatud üritusest ikka tahad, neil inimeste tervisest ükskõik. Peaasi, et pallitada ja mullitada jälle saaks."

„Nimetatud Mullifestivaliga ja konverentsiga "Naised omas mullis" sidus meid rendisuhe, kus korraldajatele pakkusime ideaalseid ruume ja täitsime sellega ka EAS-ist maja valmimiseks saadud toetuse eesmärki - elavdada madalhooajal Saaremaal turismi,” selgitas Andres Tinno, et ministri väide ei vasta tõele.