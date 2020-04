Toidupakid jõuavad õpilasteni nädala jooksul

Saaremaa vallavalitsuse haridusnõuniku Meelis Kaubi sõnul hakkasid linnakoolid toidupakke komplekteerima eelmisel nädalal, küsides vähemalt kolm pakkumist erinevate toidukettide kauplustelt.

Viljar Aro FOTO: arhiiv

“Vallavalitsusest selgitati meile, et kuna maakoolid olid väikesed, sai vald lihtsalt pöörduda Coopi poole,” ütles Saaremaa ühisgümnaasiumi direktor Viljar Aro. “Kuna linnakoolid on aga suured ja toidule kuluvad summad samuti, pidime meie tegema hanke vähempakkumiste peale, nagu seadus ette näeb.”

SÜG-i haldusjuhi Aado Haandi sõnul korraldas SÜG lihthanke, küsides pakkumist kolmelt kauplusteketilt: Rimilt, Selverilt ja STÜ-lt ehk Coopilt.

“Rimi vastas, et nemad ei ole huvitatud, Selver palus rohkem aega, aga me ei saanud pikemalt oodata,” rääkis Haandi. “Seega laekus sisuliselt üks pakkumine – Saaremaa tarbijate ühistult, kel on toidupakkide koostamise ja jagamise kogemus juba olemas.”

SÜG-i kooliperre kuulub 778 õpilast, kellest igaühele on ette nähtud 20-eurone toidupakk. Kokku kulub õpilaste toidule seega ligi 15 000 eurot.

Haandi sõnul saavad õpilaste vanemad info, kust ja millal toidupaki kätte saab, e-Kooli kaudu. “Linna koolide õpilasteni peaksid toidupakid jõudma juba sel nädalal või hiljemalt järgmise nädala algul,” ütles Meelis Kaubi.

Saaremaa vallavalitsus alustas koostöös koolidega toidupakkide jagamist õpilastele koolivaheaja algul.

“Esimestena said pakid Salme, Valjala ja Aste kooli õpilased, kes tegid toidupakkide valiku Saaremaa tarbijate ühistu poodidest,“ rääkis Kaubi. Sama valiku on tema sõnul teinud ka teised maakoolid, välja arvatud Kahtla lasteaed-põhikool, kes valis kohaliku erapoe.

Tarbijate ühistu valimine on Kaubi sõnul ka mõistetav, kuna STÜ on ainukene, kellel on kaupluste võrgustik pea kõikides asulates, kus asuvad koolid.