Saarlased ootavad kiire neti jõudmist maale

Saaremaa, Muhu ja Ruhnu vallavanem saatsid neljapäeval majandus- ja kommunikatsiooniministrile kirja, et toetus läheks Saare maakonnas eelkõige hajaasustusega maapiirkondadesse. Eriolukord näitab, et perede elukvaliteedi parandamiseks ja ettevõtluse toimimiseks maapiirkondades tuleb internetiühenduse väljaehitamiseks teha suuremaid samme.

“Praegu on seda tehtud sammuga 5 miljonit aastas. See on selgelt seotud sellega, et näeme, kuidas kaugtöö massilise kasvu juures on kitsaskohad nähtavaks saanud.” Ühe majapidamise liitumiseks kaabel- või traadita püsiühendusvõrkudega näeb riik maksimaalselt ette 300 eurot.

Saaremaa valla arendus- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja Karin Närepi sõnul ei pruugi kaugetes maakohtades sellise summaga kulusid ära katta. “Meie IT-inimesed arvavad, et 300 eurot on väga vähe, eriti kui me räägime hajaasustusest, kus ühe koha liitumine võib maksta tuhandeid,” rääkis Närep. “15 miljonit eurot on justkui suur summa, aga see on detailide küsimus, kui paljud sellest lõpuks kasu saavad.”