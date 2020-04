Poliitikud ründasid saarlaste istumisprotesti

“Ma ütleks, et see oli asjakohatu,” ütles Saarte Häälele siinsest ringkonnast riigikogusse valitud Monika Helme (EKRE), kellele jäi selgusetuks, et mida siis selle üritusega taotleti.

Ta lisas, et ei maksa uskuda, et saarlaste korraldatud istumise peale võtaks valitsus kätte ja hakkaks kohe piiranguid kaotama. Helme selgitas, et selleks kuulatakse valitsuses ikkagi teadlaste arvamust. Ta märkis, et igal pool Eestis on raske ning Saaremaale pandud eripiirangud olid vajalikud.

ANDRES TINNO sõnul on mõlemad poliitikud valel teel. Thule koda osutas festivalile renditeenust ning aktsiooniga #aitab! Reformierakond seotud ei olnud. FOTO: Erakogu

Istumisaktsioonis kahtlustab ta Reformierakonna korraldatud üritust, mitte kodanikualgatust. Monika Helme sõnul ei maksa olla nii naiivne ja arvata, et Reformierakonna käsi selliseid asju ei juhi. Korraldaja Andres Tinno on erakonna liige ja Saaremaa vallavolikogu liige.

Majandusminister Taavi Aas keskendus eilsel pressikonverentsil saarlaste ettevõtmist kommenteerides samuti Andres Tinno isikule: “Ta peaks minu teada juhtima muu hulgas ka Thule keskust, kus korraldati ka see kurikuulus festival (NOM – R. V.), et igati aktiivne inimene mitmes mõttes.” Tinno seotuse NOM-festivaliga tõi oma Facebooki seinal välja ka Monika Helme. Saarte Häälele ütles ta täpsustuseks, et kui vaadata laia pilti, siis kõik see sai ju alguse siit. “Kui seda võrkpallimatši poleks toimunud, poleks Eestis sellist plahvatust olnud,” ütles Helme.

Istumisaktsiooni taga oli Saarte Häälele teadaolevalt hoopis Saaremaa ettevõtjate liit, kes algselt plaanis sellise ürituse korraldada. Paraku ei leidnud plaan liidu juhatuses toetust ning Andres Tinno võttis korraldamise üle.

Samuti Saaremaalt valitud riigikogu aseesimees Enn Eesmaa nii kriitiline ei olnud. Tema sõnul oli saarlaste ettevõtmine vajalik ning kindlasti oli sel ka oma osa valitsuse otsuses, millega tänasest erimeetmeid leevendatakse. Eesmaa sõnul ei maksa asjale külge panna poliitilist silti ning sellega peateemast kõrvale kalduda.

Riigikogu liikmed kriisiajal Saaremaale sattunud ei ole. Eesmaa käis Saaremaal viimase volikogu ajal ning liigub oma sõnul üldiselt võimalikult vähe, olgugi et riigikogus tuleb inimestega tihedamalt kokku puutuda. Kindlasti kavatseb ta kohal olla volikogu maikuu istungil, kui läheb vallavanema valimiseks.