Saaremaa vald kultuuritoetusi niipea jagama ei hakka

Saaremaa vallavalitsus saatis mitmele toetust taotlenud ühendusele kirja, kus annab teada, et “eriolukorrast tingitud ettenägematute asjaolude” tõttu on 2020. aasta vallaeelarvest kultuurivaldkonna tegevustoetuste taotluste menetlemine peatatud kuni korralduseni menetluse jätkamise kohta.

“Loodame väga, et teie MTÜ leiab siiski võimaluse tegutseda ka juhul, kui valla eelarvest sel aastal toetust maksta ei ole võimalik,” kirjutas toetuse taotlejaile kultuuri- ja spordiosakonna juhataja Aarne Põlluäär.

Sellise sisuga kirja sai näiteks MTÜ Triigi Filharmoonia. MTÜ küsis vallalt 3000 eurot aastas kolmeks aastaks ehk kokku 9000 eurot kontsert- ja loometegevuse jaoks suvekuudel Triigi Filharmoonia hoones.

“Meie kui ainult suvehooajal tegutseva kultuurilise ettevõtmise seisukohalt on toetused väga olulised,” ütles MTÜ juhatuse liige Hannaliisa Uusma Saarte Häälele. “Samas mõistame ja aktsepteerime olukorda. Usun, et Triigi Filharmoonia on siiski piisavalt paindlik nähtus, et ellu jääda.”

Uusma avaldas lootust, et toetuste saamise või mittesaamise osas saabub lähiajal siiski selgus. “Seda on vaja, et teaksime, kuidas oma tööga jätkata,” tähendas ta.

Uusma sõnul ei oska temagi sarnaselt teiste kontserdikorraldajatega prognoosida, milliseks tänavune suvi kujuneb. “Praegu ei ole meil riigilt selget sõnumit, millal ja millises formaadis sündmusi korraldada tohib,” nentis ta.

Samasuguse kirja, nagu Triigi Filharmoonia, sai vallavalitsuselt ka MTÜ Leisi Selts, kes soovis kolmeks aastaks kokku 3000 eurot piirkonna traditsiooniliste ürituste ja rahvakalendri tähtpäevade tähistamiseks.

MTÜ Randvere Heaks lootis vallalt kolme aasta peale 4500 eurot seltsimaja kommunaalkulude katteks ja erinevate ürituste jaoks. SA Saaremaa Turism soovis aga kolmeks aastaks 3000 euro suurust summat Saaremaa toidufestivali korraldamiseks. Tegevustoetuse taotlusi esitati vallale käesolevaks aastaks kokku 18.

KRISTEL PEEL: Aktiivne töö käib, et leida veel rahastusallikaid. FOTO: SH

“Praegu on kõikide kultuurialaste toetuste menetlemine peatatud – ei toetata kedagi, kuni vallavalitsus pole otsustanud taotluste menetlemist jätkata,” ütles vallavalitsuse kultuurinõunik Kristel Peel.

Tema andmeil tuli projektitaotlusi esimesse vooru 61. Ka nende menetlemine on peatatud ja kedagi ei ole veel toetatud. “Kas edaspidi ja mil määral õnnestub toetada, selgub pärast eriolukorra lõppu ja lisaeelarve vastuvõtmist,” lausus Peel.