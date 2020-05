Elo Selirand kirjutas Kuressaare haigla koroonalahingust raamatu

"Minu täna ilmunud kahe raamatu vahel on 34 aastat ja terve ajastu. Üks on kirjutatud nõukogude ajal ja teine vähem kui kuu aja tagustest sündmustest Saaremaal. Aga kui koroonapäevikud jutustab lugu täpselt nii nagu ma seda nägin, siis "Punane päevik" on siiski fiktsioon, küll lugudest, mis on juhtunud," ütles Elo Selirand eile "Aktuaalses Kaameras".

"Ma arvan, et koroonaajastu kõige suurem võit on mitte see, et maskid langesid, vaid et maskid tõusid inimestele näkku ehk korraga kadus meditsiinis võimalus jagada hierarhiliselt riiete alusel hooldajateks, õdedeks, arstideks, vaid nad kõik muutusid üheks suureks massiks, kes võitles ühe asja eest, inimese eest. Ma arvan, et see on õppetund, mida võiks kaasa võtta koroonaajastust," rääkis Selirand.