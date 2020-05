Lääne-Saaremaal saavad kogukonnad rohkem häält

Seni endise Lääne-Saare vallas esinduskoguks olnud kogukonnakogu tehakse selle liikmete soovil eraldi Kaarma, Lümanda ja Kärla kogukonnakogudeks. Eelnõu järgi 1.juunist kehtima hakkava muudatuse põhjenduseks on liikmete arvamus, et senine Lääne-Saare piirkond on liiga suur kus ühe kandi mured ei lähe teiste esindajatele korda.