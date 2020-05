Ungari kirjanik kirjutas novelli koroonaviiruse-aegsest Saaremaast

Jaan tahaks veel korra Lauriga rääkida, praamid võtaksid veel peale, kui ta kohe tulema hakkab, jõuab veel pärale.

"Päriselt, kas pärast kahtekümmend viit aastat tuli Jaanile midagi tähtsat meelde, just nüüd, just nüüd tahab ta minuga veel rääkida ja sina, minu armas, kas sul ei ole mulle tõesti midagi öelda? Ta jäi haigeks, no mis siis, minu poolest võiks ta isegi ära surra!" hüüdis Lauri, põeta oma haiget, selleks ongi sinust õde saanud. Mõtteisse ilmus samas see tiibstabilisaatoritega lennukipomm, selle must, metalne kest, ning kuidas ta betoonlahmakat käes hoides sammub aeglaselt pommi poole, vinnab kamaka pea kohale ja põrutab selle täie jõuga vastu pommi.

Ta pistis taas käe seljakotti, seekord jälgides, millise pudeli sealt kätte saab. Viina, mille muu. See pomm on vahest veelgi seal metsavälus, seal kuuskede vahel, lagendikul, mis tegelikult ei olegi õige lagendik, vaid pigem kinnikasvanud mürsulehtrite kogum. Sealsamas, kust nad selle Jaaniga üldse leidsidki.

Selge on, et nad ei oleks saanud metsa minna. Reeda isa, kes sellal majaka renoveerimise kallal töötas, ütles neile selgelt, et mets on senini viiekümne aasta vanuseid lõhkemata pomme täis ja ta lööb nad maha, kui peaks kuulma, et nad julgesid metsa minna, püsigu nad kenasti rannas.

Viin maitses hästi, uhas alla lääge liköörimaitse, aga tuletas samas meelde desinfitseerimisvahendit, mida ta pärast haigla külastamist hotellis kasutanud oli, ning selle, kuidas ta hõõrus oma käsi, oma nahka, kuigi haiglas oli seljas kaitseriietus ja ees kaitsemask.

Ta ei oleks tohtinud sinna minna, ei oleks tohtinud lubada Jaanil end taas mingisse lollusesse tõmmata. "Tean, et sa oled ikka veel sama arg, vennas," kraaksatas Jaan korisedes telefonitorru, mille Reet Jaanile ulatas, kui Lauri pärast Saaremaale jõudmist helistas. Sa ei julge siia tulla, aga muidugi läks Lauri ja lasi Reedal end salaja haiglasse sisse sokutada. Nii nagu vanasti, lasi ta nüüdki Jaanil määrata, mismoodi nad teineteisega mõõtu võtma peavad.

Reet armastab neid mõlemaid sama palju, nad on nii sarnased, otsekui kaksikud, ja tüdruk ei suuda nende vahel valida, otsustagem siis ise, kumb Reeda endale saab. Jaan ütles nõnda ehitusprügi ja betoonitükke täis konteineri kõrval seistes, haaras seejärel ühe suurema kamaka ning hakkas seda pea kohal hoides aeglaselt lagendiku poole liikuma.