Aastaid Tartus noore kunsti oksjonit korraldanud saarlasest kunstikollektsionäär Reigo Kuivjõgi rääkis Kadi raadio saates "Ulgusaarlased", et saarlastel on loogilisest lähenemisest tingitud humoorikat suhtumist ellu rohkem kui teistel Eestis ja see on neid palju aidanud.