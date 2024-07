Matis Männa Meie eesmärk on õpetada noori oma peaga mõtlema!

Ma saan aru, miks see idee laiemale kandepinnale ei ole jõudnud. Ilmselt prooviti ja saadi aru, et see pole üldse lihtne. Selle taga on suur töö ja vaev.

Jah, see nõuab samasugust pühendumust nagu saada näiteks Johannes Marcel Kitse taoliseks tšellomängijaks, kes käib Euroopas konkurssidel ja mängib parimate orkestritega. See nõuab juhendajatelt teadmisi, mida tihtipeale ammutatakse just mujal maailmas.

Sel aastal on meil peale Karmen Rõivassepa ka Saaremaa entusiastlik ja andekas noor muusik Pille-Rite Rei, kes rändab Euroopas erinevatel lavadel. Maria on palunud ka Simon Forchhammeri, Taani löökpillimängija, kes eelmisel aastal siin juba juhendas. Meil on ka laulja Anett Tamm.

Need inimesed ei ole juhuslikud, nad teavad, kuhu tulevad ja meil on õpilasi, kes tulevad juba mitmendat suve.

Ja reedel, 26. juulil pannakse Kuressaare suvemuusika kontsertidele uhke punkt rütmi- ja improvisatsioonilaagri lõppkontserdiga.

Jah, laval on neli ansamblit, kes on laagripäevade jooksul oma lugusid arendanud. See on tunniajane kontsert väga huvitava kavaga. Soovitan kõigil tulla avatud meelega.

Kontsert on tasuta, seda toetavad kultuurkapital ja Kuressaare Kultuurivara, samuti lapsevanemad, kes maksavad osavõtumaksu. Kogu eelarve on aukartustäratav, see on suurem kui Kuressaare linnaorkestri terve aasta eelarve.

Lõpuks, mis need laagrid ja need aastad sulle endale andnud on?

Need on andnud võimaluse tutvuda andekate džässmuusikutega, kes on loomingulised ja annavad mulle tihtipeale uusi ideid, kuidas oma õpilasi juhendada nii Kärla kui Kuressaare muusikakoolis.

See on minu jaoks olnud oluline, kuigi raske, sest suvepuhkuse ajal tuleb tegeleda projektide eelarvetega, transpordivahendite ja pillide kokkukorjamisega.

See on olnud küsimärgiga, et võib-olla tulevikus on noorem inimene, kes minu eest suvel jookseb, kuid see on mind rikastanud loomingulisel mõtlemisel.