NOORTE ÜMARLAUD "Saaremaal on palju võimalusi noortele, kes oskavad ja tahavad neid kasutada"

Ümarlauas oma mõtteid jaganud Saaremaa valla noortevolikokku kuuluvad aktiivsed noored Helis Luks ja Lenna Haandi, valla noorte heaoluspetsialist Pille-Riin Laaneväli ning muusika- ja loovterapeut Kerli Remmelgas leidsid ühiselt, et saare noortel läheb üldjoontes hästi, kuid on teemasid, millest on vaja rohkem rääkida.