Saaremaa valla abivallavanema Liis Lepikuga ajasin pikemalt juttu ühes veebruarikuu "Kohvilaua" saates. Sellest on üsna palju aega mööda saanud, kuid usun, et teemad ja saatekülalise põhimõtted, mis järgneva leheloo sisse mahtusid, on olulised ja samad ka täna. Ja ka tulevikus. Mõistagi ei mahtunud paberile kõik, mis eetris kõlas, seepärast soovitan järelkuulata kogu saadet Kadi raadio kodulehel.