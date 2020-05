Sarvilise kroogu meeliköitev tants

Rahvapärimustes teatakse tuttpütti kui kroogut, merevarest, räimetiiru, kalakauri. Tuttpütt (Podiceps cristatus) on tuntud oma välimuse poolest. Tal on iseloomulik pikk kael, terav nokk ja "sarved" pealael. Meil kohtab veel häälekat hallpõskpütti, sarvikpütti, harvem puna- ja mustkael-pütti.

Levinud on see liik üle terve Euroopa, Aasia, Aafrika. Tuttpütt on tavaline haudelind ja püttide perekonna suurim esindaja Eestis. Meeliköitev on jälgida püttide pulmatantsu, mis algab teineteisele vastu ujumisega. Siis tõusevad linnud kõrgele vee kohale püsti, kaovad jälle vee alla, tuues teineteisele meeleheaks nokavahel taimi. Nii tantsivad nad ikka ja jälle, mängu saatmas sellele liigile iseloomulikud häälitsused.