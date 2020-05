Vallavalitsus volinik Andres Tinno eelnõud ei toetanud

Volikogu esimees Tiiu Aro suunas eelnõu vallavalitsusele, et see oma seisukoha annaks.

“Ühekordselt makstav toetus eelnõus väljapakutud määras oleks kindlasti atraktiivne meede,” kirjutas vallavanem Madis Kallas vastuseks volikogu esimehele. Tema sõnul on sarnased toetused olnud tõhusad õpetajate värbamisel maakoolidesse.

Vallavanem leidis siiski, et esitatud kujul tekitab eelnõu vallavalitsuses aga teatud küsimusi.

“Kuidas näiteks käitutakse olukorras, kus toetuse taotlejaid on mitu või kas eelnõu koostaja on pidanud silmas, et toetust antakse mitmele perearstile ja eriarstile aastas,” kirjutas Kallas. “Lisaks pole ka selgitatud, mille arvelt valla eelarvelises mõistes toetussumma kaetakse, seda enam olukorras, kui aastas antakse välja rohkem kui üks toetus.”