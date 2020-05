Reformierakond tegi ettepaneku Vanalinna kool rekonstrueerida

Kuna saabuv majanduslangus on ilmselt vältimatu, võib arvata, et täiesti uue koolimaja ehitamiseks ei jätkuks kõigi eelduste kohaselt nagunii lähemas tulevikus finantse. Seega tuleks nii kiiresti kui võimalik korda teha ajalooline koolihoone, et see niisama seistes edasi ei laguneks.