Kesklinna söögikohad küsivad vallalt suveks rendivabastust

Söögikohad toovad oma ühispöördumises välja, et teadaolevalt on toitlustusettevõtete tegevus olnud eriolukorrast tulenevalt olulisel määral piiratud või täielikult seiskunud, mis asetab ettevõtjad majanduslikult väga raskesse olukorda.

“Kuigi piiranguid on hakatud leevendama, esineb eelseisva turismihooaja suhtes endiselt suur ebakindlus,” toonitavad kesklinna toidukohtade esindajad. “Teada on, et paljud planeeritud suurüritused ei saa eeloleval suvel toimuda, mistõttu võib igal juhul arvestada turistide külastatavuse olulise langusega võrreldes eelnevate aastatega.”

Seega on selge, et viirusest ja eriolukorrast taastumine kujuneb toitlustusettevõtetele keeruliseks ja pikaajaliseks protsessiks. Toitlustusettevõtjad leiavad siiski, et teenuse pakkumise jätkamine kannab ühist eesmärki naasta normaalse elurütmi juurde ning omab märkimisväärset rolli turismisektori arengus, kujundades turistide üldist muljet linnakeskkonnast. “Kindlasti aitab eelnevale kaasa teenuse pakkumine väliterrassidel, mis muu hulgas on oluline ka avalikus kohas 2+2 reegli järgimise seisukohast,” leiavad toitlustajad.