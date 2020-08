KÜSIMUSED JA VASTUSED ⟩ Erivajadusega inimesed ei ole kogukonnale ohtlikud

14. Kas AS Hoolekandeteenused arvestab Sirge, Kaare ja Arhiivi tänava elanike (vahetud naabrid) arvamusega? Kui enamik elanikke on selle elamu rajamise vastu, kas seda arvestatakse?

Kui küsimuse mõte on see, kas me ehitame maja selle pärast mujale, kui naabritele erivajadusega inimesed ei meeldi, siis põhiseaduse paragrahv §34 ütleb, et igaühel, kes elab seaduslikult Eestis, on õigus vabalt liikuda ja elukohta valida. §12 ütleb, et mitte kedagi ei tohi erivajaduse tõttu diskrimineerida. Teie küsimus on diskrimineeriv ja sellega me ei saa arvestada. Kui teil on arvamusi elamu projekteerimistingimuste kohta, siis loomulikult neid arvestame nii palju kui saame.

Jaanuarikuus korraldas Narva linnavalitsus ebaõnnestunud sõnastusega küsimustiku. Linnavalitsus uuris elanikelt, kas lubada psüühiliste erivajadusega inimesed Narva linna elama ja kui, siis kuhu? Õiguskantsler andis sellele küsimustikule kriitilise hinnangu - selline küsimus ei ole põhiseaduspärane ning linnavalitsus ei tohi küsitluse tulemusi kasutada tagasilükkamise argumendina.

15. Miks on vaja erivajadusega inimesed Sõmeralt, nende jaoks tuttavast ja turvalisest keskkonnast, linna, võõraste keskele, ära tuua?

Esiteks tuleb meeles pidada, et 70% Sõmera Kodus elavatest inimestest on sinna toodud, kuna Eestis olid üksikud suured erihooldekodud, eraldatud paikades. Hoolimata sellest, et paljud on nüüdseks harjunud seal elama, ei ole Sõmera Kodu tingimused lihtsalt tänapäevased. Lisaks on meie kliendid tööealised inimesed, kes saaksid kogukonnas elades kasutada avalikke teenuseid. Praktika näitab, et kogukonda elanud inimesed on väga rahul, nad muutuvad oluliselt iseseisvamaks.

Tulevikku vaadates - kuigi esmalt kolivad siia elama Sõmera Kodu kliendid, siis tulevikus on kohti vaja neile, kes on hetkel oma kodudes ja saavad hakkama lähedaste toetusega. Juba täna elab enam kui 40% Saaremaa valla elanikest Kuressaares, seega on linnakeskkond meie tulevastele klientidele tuttav.

Neile Saaremaa inimestele, kes eelistavad elada maapiirkonnas, renoveerime endise Kogula eakatekodu hoone, kus on ruumi kuni 40-le inimesele.

Näiteks üks Sõmeralt Pärnusse (samasugusesse majja) elama läinud mees kirjutas nii: