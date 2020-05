SÜÜDISTUS ⟩ Prokurör süüdistab kolme surma põhjustajat mõrvas

Kriminaalasi alustati paragrahvi järgi, mis käsitleb sõidukijuhi poolt liiklusnõuete rikkumist, kui see on toime pandud joobeseisundis ning kui sellega on põhjustatud kahe või enama inimese surm. Prokurör Rainer Amur leidis aga tõendeid kaaludes, et 11. jaanuari traagilise sündmuseni viinud otsuste jada väärib karistusseadustiku üht tõsisematest kuriteokoosseisudest.„Prokuratuuri süüdistuse järgi teadis 34-aastane mees, et oli raskes joobeseisundis, sõitis teadlikult ja tahtlikult oluliselt kiiremini lubatud piirkiirusest ning liikus tahtlikult vastassuunavööndisse kohas, kus möödasõit on keelatud. Prokuratuuri hinnang on, et ta pidi teadma, et ohutu möödumine ei sõltu temast, vaid juhusest, kuid ei hoolinud sellest. Selline käitumine ohustab kõige tõsisemal viisil kaasliiklejaid ja on seega üldohtlik,“ selgitas prokurör Rainer Amur oma otsust.