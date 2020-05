Mikk Tuisk saab vallavanemaks

Eelmisel nädalal süüdistasid Keskerakond ja sotsiaaldemokraadid Reformierakonda kooskõlastamata avalduste tegemises Kuressaare Vanalinna kooli remondi, linna keskväljaku liikluse sulgemise ja öise alkoholimüügi keelamise osas ning üksteise peale oldi üsna kurjad. See omakorda tõstis päevakorrale küsimuse, et kas koalitsioon vahetult enne vallavanema valimisi ikka koos püsib.

Koalitsiooninõukogu koosolekul klatiti suhted ära ning minnakse ühiselt edasi. Reformierakonna fraktsiooni juht Jaanus Tamkivi ütles, et koalitsioon on otsustanud ühiselt toetada sotside esitatud Mikk Tuisu kandidatuuri ja nii see ka jääb.

Mikk Tuisk ise märkis, et on jõudnud vallavanemaks saamise mõttega rohkem harjuda ja soov sellesse ametisse astuda on tal endiselt.

Logisevat autot ei päästa

Tuisu kõrvale seadis opositsioon kandidaadiks üles Mart Maastiku Saarlase fraktsioonist. “Kõik on võimalik,” ütles Maastik oma valituks osutumise kohta. Koalitsiooni ja opositsiooni jõujooned on Saaremaa vallavolikogus häältega 21 : 10.

“Kui igalt poolt logisevas autos vaid rool ära vahetada, ega ta siis paremini sõitma ei hakka.” Mart Maastik

Maastiku arvates on normaalne, kui on olemas valik. Pikalt volikogust eemal olnud, hiljuti naasnud ja kohe pildile tõusnud Maastik lausus, et kui juba midagi teha, siis korralikult. Tema sõnul ei ole asi üldse ju vallavanema valimises, vaid vaja on üldiselt uut hingamist: “Kui igalt poolt logisevas autos vaid rool ära vahetada, ega ta siis paremini sõitma ei hakka.”

Mart Maastik. FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

Sotsiaalmeedias on end vallavanema kandidaadina tutvustanud samuti koalitsiooni kuuluv Lääne-Saare esimene vallavanem Andres Tinno (RE). “Tema šansid on pea olematud,” arvas Maastik, kes Lääne-Saare valla aegadel oli Tinnole kõva opositsionäär ning volikogu istungid kippusid tihti kahemeheetendusteks muutuma. Nüüd jagub Mart Maastikul koalitsioonis omamoodi siseopositsiooni kuuluvale Tinnole viimase aja heade mõtete eest tunnustavaid sõnu: “Ta on tubli olnud!”

Otsustab valla kasuks

Andres Tinno ütles, et otsustas ennast esitada, kuna kumbki esitatud kandidaat talle ei passinud. Ta tunnistab, et eks ta enda nime väljakäimisega otsis võimalust juhtida tähelepanu näiteks sellele, et välja tuleks vahetada kogu vallavalitsus ning uus vallavanem peaks alustama uue meeskonnaga.

Tinno nentis ka, et kuna Tuisul on koalitsiooni hääled koos, pole temal ennast volikogus ametlikult üles seada suurt mõtet. “Kõrval tegeleda tühikargamisega ei ole mõistlik,” sõnas ta.

Jaanus Tamkivi ütles fraktsioonikaaslase vallavanemaks pürgimise kohta, et Tinno võib ennast üles seada küll, aga Reformierakond seisab Mikk Tuisu taga.

Vastaskandidaadid ei oska Tuisust midagi arvata, kuna kokkupuude vallavalitsuse osakonnajuhatajaga puudub. Mikk Tuisu suurimaks miinuseks peetakse seda, et mees ei ole kunagi n-ö poliitilises liivakastis mänginud. Mart Maastik märgib, et kerge ei saa tal ilma poliitilise kogemuseta olema. “See töö ei ole nagu ettevõtte juhtimine,” hoiatab ta nooremat meest.

Mikk Tuisk ise arvab, et ühtpidi on see tema nõrkus, teisalt jälle tugevus: ta võib-olla ei oska kõiki käike ette ennustada, kuid pole samas ehk ka liiga “rikutud”, et vaid poliitiliste valikute järgi otsustada.

“Ma pigem sooviks langetada otsuseid selle pealt, mis on kasulik vallale ja selle elanikele, mitte mulle isiklikult,” ütles Tuisk oma arvamuse.