Enduro GP Estonia toimub Saaremaal tänavu MM-etapi staatuseta

17.-19. juulil Saaremaal Kuressaares ja selle ümbruses toimuma pidanud enduro maailmameistrivõistluste etapp lükkub edasi järgmisesse aastasse. Hetkel on korraldajatel planeeritud ajavahemik 2021. aasta juulis, sarnaselt selle aastaga kuu keskel.

Kuigi MM-etappi ja sellel osalevaid maailma parimaid enduro sõitjaid sel suvel Saaremaal ei näe, siis Enduro GP Estonia nimeline võistlus 17.-19. juuli Saaremaal siiski toimub. Rahvusliku taseme võistlus korraldatakse nii, et see oleks vastavuses Eestis sellel hetkel kehtivate koroonaviiruse piirangutega ja Eesti Mootorrattaspordi Föderatsiooni (EMF) kinnitatud motovõistluste korraldustingimustega Eestis COVID-19 ajal.

Enduro GP Estonia korraldajad on olnud pidevas ühenduses nii Rahvusvahelise Mootorrattaspordi Föderatsiooni (FIM) endurokomisjoni kui enduro MM-sarja promootoriga. Kõne all olid mitmed erinevad võimalused, kuidas tänavust MM-sarja läbi viia. Möödunud teisipäeval FIM’i ja promootori osalusel toimunud videokoosolekul võeti vastu otsus, et Saaremaal tänavu MM-etappi ei toimu.

Enduro GP Estonia peakorraldaja Veiko Biene märkis, et peale Saaremaa etappi pidi olema kavas ka Rootsi etapp, mis jäeti ära. Promootor suhtles tiimidega ja keerulises majandusolukorras tuli meeskondadelt tagasiside, et ainult Eestisse sõitmine üheks etapiks oleks neile liiga kallis.

"Seetõttu pidi promootor meile teatama, et sel aastal siin MM-etappi ei toimu. Otsus on arusaadav ja oleme juba mõtetega aastas 2021, kui plaanime samuti juulis Saaremaal enduro MM-etappi sõita. Rootslased on avaldanud soovi samuti uuel aastal etappi korraldada ja see oleks samuti nädal peale Saaremaa etappi," rääkis Veiko Biene.

Kuna aga osa tööd on juba tehtud ja võistluste korraldamiseks on antud roheline tuli, siis võistlus Saaremaal 17.-19. juuli toimub ja seda võib nüüd võtta ka testvõistlusena enne 2021 MM-etappi.