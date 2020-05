PUUST JA PUNASEKS ⟩ Miks kärukoorem laperdama hakkab?

Õnnetuse põhjustas vibama hakanud kerghaagis. Politsei tuvastas sündmuskohal, et haagise koormaks olid kuuemeetrised prussid, mille kogukaaluks oli ligikaudu 650 kilogrammi.

Märkimisväärne oli asjaolu, et prussid ulatusid umbes kolme meetri ulatuses üle haagise tagumise serva, mistõttu oli koorma tasakaal haagise teljest tahapoole paigast ära.

Selle tulemusena vähenes ka auto tagumise telje koormus ja seetõttu halvenes ka rehvide kontakt teepinnaga. Kõik need tegurid koosmõjus põhjustasid õnnetuse.

Tegelikkuses on see probleem paraku väga levinud. Juhid ei oska sageli hinnata, kui palju nad tegelikult haagisele kaupa laadivad, kuidas nad seda teevad ja puuduvad teadmised, kuidas kaup korrektselt kinnitada.

Maanteeamet ja politsei tabavad liiklusest kerghaagiseid, mis on kahjuks ülekaalus ja paljudel juhtudel on veos kas nõuetekohaselt või üldse kinnitamata.

Kui rasket haagist võib vedada, on kirjas mootorsõiduki registritunnistusel. On olemas kaks väärtust, seda piduriteta- ja piduritega haagisele. Seega tuleb teha lihtne arvutus, haagise tühimass tuleb liita veose massiga, mida soovitakse vedada.

Veos tuleb paigutada haagisele nii, et sellele raskuskese paikneks haagise teljel või telgedel. Samuti tuleb veos kinnitada nii, et see sõidu ajal ei nihkuks.