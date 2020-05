FOTOD ⟩ Parvlaevadel avatakse uued värvikirevad mängunurgad

Mängunurkade põrandad on kaetud pehme EPDM kummigraanulkattega, millel on huvitav liikuda. Kukkumisel vähendab see põrutust, tagades turvalisuse. Värvilistel kujunditel ja kividel kõndimisega saab laps aga lendu lasta fantaasia ning samal ajal harjutada tasakaalu.