Edward Laane saab autasuks Saare maakonna teenetemärgi

"Kuna on erakorraline aasta, oli eriolukord, siis leidsid teenetemägi komisjoni kuuluvad Muhu, Ruhnu ja Saaremaa vallavolikogu esimehed, et tegu on väärika kandidaadiga, kellele märk just nüüd välja anda," rääkis Aro. Ta lisas, et edaspidi tuleks teenetemärkide statuudid ja väljaandmise praktika üle vaadata, sest tublisid inimesi peaks tunnustama aastaringselt.