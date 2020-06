2 MILJONIT EUROT ⟩ Turundustriki tulemusel tahab lätlane Viirelaidu endale

Villemson pakkus kuulutuses välja, et kui iga lätlane investeeriks näiteks ühe euro, oleks Lätil oma saar, mille üle uhkust tunda. Lisaks puhkekeskusele on saarel oma väike sadam kuni üheksameetriste paatide jaoks, elektrit ja vett toodavad tuulegeneraatorid ja päikesepaneelid, saarel elab 1000 lammast, aga ka näiteks kaks jänest ja rebane.

"Siin on kõik, mida lätlane elamiseks vajab. Meie veinikelder on nii suur, et kui tuleb koroonaviiruse teine ​​laine, ei pea te poodi minemagi ja veini jagub aastaks," kirjeldas Villemson.