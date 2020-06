Eesti Kontsert ootab tasuta ooperipiknikule

“See on kummardus meie publikule ja armsale Saaremaale. Meie kinnitus, et oleme jätkuvalt teiega, ükspuha mis ümberringi ka toimuks,” selgitas Eesti Kontserdi juhatuse liige Kertu Orro.

Ooperipikniku korraldamist põhjendas Orro asjaoluga, et ooperipäevi päris vahele jätta on hirmus raske.

“Teame, et publik ootab meid ja Saaremaa ootab. Me ise oleme väga kurvad, et tavapärast festivali ei toimu, seepärast otsustasime, et mõtleme lubatud formaadis siiski midagi välja, et tervitama tulla. Teiseks tahame Eesti inimestele öelda, et võtke jalad kõhu alt välja ja tulge Saaremaale, peatuge hotellides. Paneme seljad kokku ja hakkame elu üheskoos uuesti üles turgutama,” sõnas ta.