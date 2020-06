“Ajutiselt suletud” – kui kaua veel?

“Omniva on riigiettevõte, mille tähtsaim eesmärk on oma riigi kodanikke teenida/teenindada, mitte ainult Hiinast tulevate pakkide kättetoimetamise pealt teenida ja hiigelkasumit saada.” - Piret Kolk

Kohalikud inimesed on hirmul, et pikalt suletud olemise tagajärg võib olla Orissaare sidejaoskonna sulgemine üldse. See oleks väga vale tegu!

Mõned aastad tagasi leidsid kaks pealinnast saabunud prouat, et kaht töötajat pole Orissaare sidejaoskonda vaja. Pidades suhteliselt suurt rahvusvahelist kirjavahetust, võin öelda, et kui sidejaoskonnas käisin, oli seal peaaegu alati järjekord.

Mitte kunagi ei saabu sellist päeva, et kõik inimesed teevad kõik ostu-müügi-makse toimingud arvutites. Alati jääb inimfaktor ja näost näkku suhtlemine. Meie piirkonna ehk peaaegu poole Saaremaa inimestel – eriti eakatel – on praegu paljudel tõsiseid probleeme oma maksete, liikluskindlustuse, lotopiletite, pakkide saatmise-kättesaamisega.

Omniva on riigiettevõte, mille tähtsaim eesmärk on oma riigi kodanikke teenida/teenindada, mitte ainult Hiinast tulevate pakkide kättetoimetamise pealt teenida ja hiigelkasumit saada.

KOMMENTAAR: Mattias Kaiv, Eesti Posti pressiesindaja:

Mattias Kaiv. FOTO: Omniva

Postkontor on olnud suletud töötaja haigestumise tõttu. Kuna tegemist on ka ühe teenindajaga postkontoriga, siis on asendava teenindaja leidmine keeruline, kuivõrd alanud on ka suvine puhkusteperiood. Praeguse info kohaselt on postkontor suletud kuni juuni lõpuni ning juulist on lootust postkontor taas avada, kuid täpset avamiskuupäeva ei oska veel öelda.

Senikaua pannakse kõik piirkonna elanike saadetised, millel on telefoninumber, Orissaares asuvasse pakiautomaati, mis on ööpäevaringselt kasutatav. Saadetised, mis mahuvad kliendi postkasti, viiakse kliendi postkasti. Ülejäänud saadetised väljastatakse klientidele Orissaare jaotuspunktist.

Sel ajal, kui Orissaare postkontor on veel suletud, pakub Eesti Post kohalikele elanikele ja ettevõtetele ka võimalust kasutada postiteenust kodus või töö juures. Selleks saab veebikeskkonna omniva.ee/kirjakandja vahendusel või telefoni teel (tel 661 6616) kutsuda enda juurde kirjakandja, kes pakub kõiki postkontori teenuseid.

Teenus maksab sama palju kui postkontoris/postipunktis – täiendavat kojutulekutasu vms ei ole. Veebilehe kaudu saab märkida, milliseid postkontori teenuseid soovite oma koduuksel täpselt kasutada. Kirjakandja saab müüa marke, tuua kohale pakke või võtta vastu kirjad ja pakid ning panna need teele. Samuti saab kirjakandja vahendusel tasuda oma arveid.

Eriolukord on Eestis küll lõppenud, kuid ettevaatus tuleb jätkuvalt säilitada. Seepärast kasutavad kirjakandjad teenust osutades kindaid ja desovahendeid ning teenust osutatakse võimalusel vabas õhus. Teenuse osutamisel hoiab kirjakandja 2-meetrist vahemaad, asetades üleantavad kaubad või saadetised sobivale pinnale ja eemaldudes vastavasse kaugusesse.

Pakitoiminguteks on võimalik kasutada ka Orissaare pakiautomaati. Postmarke on võimalik postkontori asemel osta ka Coopi kauplusest.